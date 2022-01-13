Байден анонсировал новые меры по борьбе с "Омикроном" [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден объявил о новых мерах по борьбе с ростом заболеваемости коронавирусом на фоне распространения штамма "Омикрон". В частности, правительство страны в два раза увеличит количество COVID-тестов, которые будут бесплатно распространяться среди американцев.
Об этом сообщает AP News.
Как отмечает издание, Баден поручил правительству закупить еще 500 млн COVID-тестов в дополнение к 0,5 млрд наборам для взятия анализа на коронавирус. Кроме того, будут закуплены и бесплатно розданы американцам защитные маски №95.
Байден также объявил о привлечении к борьбе с коронавирусом дополнительно 1000 военных медиков для ликвидации нехватки персонала в лечебных учреждениях. Они приступят к работе со следующей неделе.
Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.
Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.
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