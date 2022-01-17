Вонзил нож: в Одессе жестоко убили дворника [ Редактировать ]
В центре Одессы дворник нанес смертельное ножевое ранение своему коллеге. Медики, вызванные на место инцидента, не смогли помочь пострадавшему - он истек кровью.
Трагический инцидент произошел на улице Базарной, 29, сообщает местное издание "Украинская служба информации".
По данным СМИ, оба дворника сначала вместе распивали алкоголь, а затем поссорились.
Во время конфликта один из мужчин выхватил нож и всадил другому в ногу - в область паха.
Ножевое ранение привело к сильному кровотечению и потерпевший скончался до приезда бригады скорой помощи.
Ранее "Подробности" писали о том, что 26 декабря в Одессе из следственного изолятора пытался сбежать заключенный. Чтобы задержать беглеца, охране пришлось открыть огонь.
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