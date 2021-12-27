В полтавском СИЗО зарезали обвиняемого [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Полтаве в следственном изоляторе умер обвиняемый. Надзиратели обнаружили труп около 8:00. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По данным "Обозревателя", 41-летнего мужчину, задержанного за мошенничество, нашли с ножевым ранением в груди.
По факту смерти задержанного в следственном изоляторе начали проверку. Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства смерти арестованного.
Напомним, что в ноябре в Полтавском СИЗО скончалась 20-летняя Вероника Моторина, которая в феврале прошлого года застрелила в тире инструктора. Несколько месяцев назад девушку приговорили к 15 годам тюрьмы.
Ранее "Подробности" писали о том, что 26 декабря в Одессе из следственного изолятора пытался сбежать заключенный. Чтобы задержать беглеца, охране пришлось открыть огонь.
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