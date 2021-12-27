В Полтаве в следственном изоляторе умер обвиняемый. Надзиратели обнаружили труп около 8:00. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным "Обозревателя", 41-летнего мужчину, задержанного за мошенничество, нашли с ножевым ранением в груди.

По факту смерти задержанного в следственном изоляторе начали проверку. Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства смерти арестованного.

Напомним, что в ноябре в Полтавском СИЗО скончалась 20-летняя Вероника Моторина, которая в феврале прошлого года застрелила в тире инструктора. Несколько месяцев назад девушку приговорили к 15 годам тюрьмы.

Ранее "Подробности" писали о том, что 26 декабря в Одессе из следственного изолятора пытался сбежать заключенный. Чтобы задержать беглеца, охране пришлось открыть огонь.