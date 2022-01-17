Арестович уволился из ТКГ и Офиса президента [ Редактировать ]
Алексей Арестович объявил об уходе из Офиса президента и Трехсторонней контактной группы. Свое решение он объяснил "личными причинами".
Об этом Арестович рассказал в комментарии для "4 канала".
Арестович рассказал, что ушел с должности главы украинской делегации в ТКГ и внештатного советника руководителя Офиса президента по собственному желанию.
На следующей встрече в минском формате его уже не будет.
Алексей Арестович с 28 октября 2020 года был спикером делегации Украины в ТКГ по Донбассу. А с декабря 2020 года он также занимал должность внештатного советника главы ОП.
Ранее сообщали, что глава Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко уходит в отставку.
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