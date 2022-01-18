Кожна рептилія попередньо відбула карантин із обмеженням у доступі до їжі та води

На Галапагосах випустили в дику природу 43 гігантські черепахи. Усі народилися в неволі. За ними впродовж восьми років доглядали у розпліднику на острові Ісабела.

Кожна рептилія попередньо відбула карантин із обмеженням у доступі до їжі та води, щоб пристосуватися до суворих умов дикої природи.

Тварин вертольотом доправили в нове місце проживання поблизу вулкана Сьєрра-Негра, де мешкають чотири популяції гігантських черепах.