Півсотні гігантських черепах випустили в дику природу [ Редактировать ]
На Галапагосах випустили в дику природу 43 гігантські черепахи. Усі народилися в неволі. За ними впродовж восьми років доглядали у розпліднику на острові Ісабела.
Кожна рептилія попередньо відбула карантин із обмеженням у доступі до їжі та води, щоб пристосуватися до суворих умов дикої природи.
Тварин вертольотом доправили в нове місце проживання поблизу вулкана Сьєрра-Негра, де мешкають чотири популяції гігантських черепах.
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Червоні, жовті, помаранчеві та зелені...Здається, тут птахи мають забарвлення всіх кольорів веселки. І йдеться не про зоопарк, а про кафе.
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