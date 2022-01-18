В Чугуевском районе Харьковской области случилось ДТП с участием двух рейсовых автобусов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Вследствие аварии травмы различной тяжести получили 3 человека, которые были после осмотра врачей госпитализированы.

В Чугуевском районе вблизи села Терновая произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов. Трое пассажиров доставлены в больницу с синяками и ушибами, еще трое от госпитализации отказались.

Отмечается, что подробности аварии в полиции не сообщили - на месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства происшествия.

Читайте также, на Закарпатье при столкновении двух транспортных средств пострадали пассажиры обоих автомобилей. пострадавших с травмами различной тяжести госпитализировали в медучреждение. Известно, что одну из пострадавших с помощью специнструмента вырезали из изуродованного кузова авто спасатели.\

Кроме того, в Харьковской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В результате аварии пострадали три человека, из них один ребенок. Также известно, что 26-тилетняя мать девочки вследствие ДТП оказалась зажатой конструкциями авто.

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