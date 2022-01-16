На Закарпатье при столкновении двух транспортных средств пострадали пассажиры обоих автомобилей. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным спасателей, произошло столкновение автомобилей Land Rover и BMW. При этом среди пострадавших есть дети.

15 января около 11:00 на автодороге Н13 Львов-Самбор-Ужгород в г. Перечин произошло столкновение двух легковых автомобилей Land Rover и BMW, в результате чего травмированы 7 человек, из них 3 детей 2011, 2013 и 2018 годов рождения.

Отмечается, что пострадавших с травмами различной тяжести госпитализировали в медучреждение. Известно, что одну из пострадавших с помощью специнструмента вырезали из изуродованного кузова авто спасатели. Женщину передали медикам.

Читайте также, в Харьковской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В результате аварии пострадали три человека, из них один ребенок, с помощью специнструмента пострадавшую женщину деблокировали и передали медикам скорой.

Кроме того, в масштабном ДТП под Харьковом погибли трое людей. Дети, которые находились в такси, госпитализированы в тяжелом состоянии, по информации спасателей, там столкнулись два автомобиля: Kia Optima и Toyota Camry.