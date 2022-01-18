Високі, але... тривожні візити. Завтра до України прилітає Держсекретар Сполучених Штатів - Ентоні Блінкен. Цей візит заздалегідь не готували. Про нього повідомили буквально сьогодні - опівдні: Спершу в ЗМІ, потім - оголосили на офіційному рівні.

Причина несподіваної поїздки - нагнітання ситуації в Україні з боку Росії. У Білому домі підтвердили, що Блінкен зустрінеться з Володимиром Зеленським. Говоритимуть - про російську загрозу. Сьогодні Держсекретар телефоном спілкувався з міністром закордонних справ РФ Лавровим та заявив, що в переговорах щодо безпеки в Європі має брати участь і Україна. А вже з Києва Блінкен полетить до Берліна - продовжити тему з тамтешніми колегами. Окрім того, як стало відомо CNN, минулого тижня в Україні таємно побував і голова ЦРУ - Вільям Бернс. З розвідниками та президентом обговорювали ризики російського вторгнення.