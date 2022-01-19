Ученица 6-го класса Девятой гимназии из Черкасс Анна Чижик заняла первые места сразу по десяти предметам на Всеукраинской дистанционной олимпиаде "Всеосвіта Зима 2021-2022". Об этом сообщили в департаменте образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета.

Анна Чижик получила первое место по десяти предметам:

украинский язык;

украинская литература;

зарубежная литература;

английский язык;

немецкий язык;

математика;

история Украины;

всемирная история;

география;

биология.

Всеукраинскую олимпиаду "Всеосвіта Зима 2021-2022" можно пройти в режиме онлайн (в компьютерном классе или на дому) и офлайн (учитель самостоятельно проводит в классе). Тестирование длится 40 минут, олимпиада состоит из 15 вопросов.

Стоимость участия в олимпиаде - 20 грн. Бесплатными являются только соревнования по украинскому языку. Организаторы сообщили, что на олимпиаду по укрмове записались 65963 школьников.

Напомним, что украинским школьникам с лучшими результатами внешнего независимого оценивания (ВНО) и победителям школьных олимпиад назначают стипендии в размере от 10 тыс. до 100 тыс. грн в месяц.