Школьница из Черкасс победила на всеукраинской олимпиаде по десяти предметам [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Ученица 6-го класса Девятой гимназии из Черкасс Анна Чижик заняла первые места сразу по десяти предметам на Всеукраинской дистанционной олимпиаде "Всеосвіта Зима 2021-2022". Об этом сообщили в департаменте образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета.
Анна Чижик получила первое место по десяти предметам:
- украинский язык;
- украинская литература;
- зарубежная литература;
- английский язык;
- немецкий язык;
- математика;
- история Украины;
- всемирная история;
- география;
- биология.
Всеукраинскую олимпиаду "Всеосвіта Зима 2021-2022" можно пройти в режиме онлайн (в компьютерном классе или на дому) и офлайн (учитель самостоятельно проводит в классе). Тестирование длится 40 минут, олимпиада состоит из 15 вопросов.
Стоимость участия в олимпиаде - 20 грн. Бесплатными являются только соревнования по украинскому языку. Организаторы сообщили, что на олимпиаду по укрмове записались 65963 школьников.
Напомним, что украинским школьникам с лучшими результатами внешнего независимого оценивания (ВНО) и победителям школьных олимпиад назначают стипендии в размере от 10 тыс. до 100 тыс. грн в месяц.
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