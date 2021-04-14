Кабмин назначил стипендии школьникам: самые умные получат по 1,2 миллиона [ Редактировать ]
Источник: Министерство образования и науки
Украинские школьники с лучшими результатами внешнего независимого оценивания (ВНО) и победители школьных олимпиад будут получать стипендии в размере от 10 тыс. до 100 тыс. грн в месяц. Соответствующее постановление Кабинет министров принял на заседании 14 апреля.
Ежемесячную стипендию в размере 10 тыс. грн будут получать 270 выпускников школ, которые лучше всех сдадут ВНО. В каждой области будут выбраны по 10 лучших учеников.
Также стипендии выделяются 125 победителям ученических олимпиад. Победители будут получать:
- всеукраинских олимпиад (85) - по 20 тыс. грн в месяц;
- международных олимпиад (40) - по 100 тыс. грн.
Все стипендии выплачиваются в течение одного года, начиная с 1 сентября.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса в украинских школах в 2021 году отменяется государственная итоговая аттестация для учеников 4-х и 9-х классов.
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