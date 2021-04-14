Украинские школьники с лучшими результатами внешнего независимого оценивания (ВНО) и победители школьных олимпиад будут получать стипендии в размере от 10 тыс. до 100 тыс. грн в месяц. Соответствующее постановление Кабинет министров принял на заседании 14 апреля.

Ежемесячную стипендию в размере 10 тыс. грн будут получать 270 выпускников школ, которые лучше всех сдадут ВНО. В каждой области будут выбраны по 10 лучших учеников.

Также стипендии выделяются 125 победителям ученических олимпиад. Победители будут получать:

всеукраинских олимпиад (85) - по 20 тыс. грн в месяц;

международных олимпиад (40) - по 100 тыс. грн.

Все стипендии выплачиваются в течение одного года, начиная с 1 сентября.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в украинских школах в 2021 году отменяется государственная итоговая аттестация для учеников 4-х и 9-х классов.