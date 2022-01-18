В Черкассах во вторник, 18 января, зафиксированы порывы ветра, скорость которых достигала почти 30 метров в секунду (90 километров в час). Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

По его словам, скорость ветра 28 метров в секунду на территории Черкасс в последний раз фиксировалась в январе 1964 года.

Отмечается, что из-за рекордной непогоды в городе был объявлен 2 (оранжевый) уровень опасности. Известно, что "оранжевый" уровень опасности и представляет собой погодные условия погодные условия в виде шквалов, ливней, грозы, града, жара, мороза, снегопадов, метелей.

Читайте также, 18 января в большинстве областей Украины на погодные условия все еще будут влиять северные циклоны. Погода ожидается облачная и влажная. В течение следующих суток, порывистый северо-западный ветер все еще удержится в Украине, порывы будут достигать значений 15-20 м/с.

Кроме того, с самого утра до поздней ночи во вторник, 18 января, на всей территории Украины установится потенциально опасная ветреная погода. Скорость ветра будет достигать 15–24 м/с, а в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Тернопольской областях возможны порывы до 30 м/с.

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