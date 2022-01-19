В країнах Африки імунізовано лише 7% населення [ Редактировать ]
Майже половину населення світу імунізували проти COVID-19! Таке заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Там наголосили - йдеться про людей, які отримали дві дози вакцини.
Попри це, у ВООЗ зазначили - частка щеплених у різних частинах світу надто відрізняється.
Наприклад, у країнах Африки, загальний рівень імунізації населення становить лише сім відсотків.
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