Тканинні захисні маски заборонять носити в Латвії з 25-го січня.

Відповідне рішення ухвалили в уряді країни. Там пояснили - ефективність медичних масок вища, ніж засобів із будь-яких інших матеріалів.

Через це вже менш ніж за тиждень у Латвії потрібно буде носити лише медичну маску чи респіратор.