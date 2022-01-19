Тканинні захисні маски заборонять носити в Латвії [ Редактировать ]
Тканинні захисні маски заборонять носити в Латвії з 25-го січня.
Відповідне рішення ухвалили в уряді країни. Там пояснили - ефективність медичних масок вища, ніж засобів із будь-яких інших матеріалів.
Через це вже менш ніж за тиждень у Латвії потрібно буде носити лише медичну маску чи респіратор.
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Там пояснили - ефективність медичних масок вища, ніж засобів із будь-яких інших матеріалів.
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