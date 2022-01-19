"Меньше бухим надо ездить": суд оставил Николая Харьковского в СИЗО (видео) [ Редактировать ]
Источник: Суспільне
Суд в Харькове оставил еще на 60 дней в СИЗО без права на внесение залога 16-летнего Николая Харьковского, который на автомобиле Infiniti протаранил Chevrolet, в результате чего погиб 58-летний водитель.
Юноша пробудет под арестом до 19 марта. В суде он вел себя вызывающе, много улыбался и дерзил дочери погибшего Игоря Носова. В какой-то момент 16-летний Коля громко заявил, что ее отцу "меньше бухим надо ездить".
Представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко подтвердил "Суспільному" наличие алкоголя в крови Носова:
"В крови погибшего обнаружено 3,65 промилле (допустимое содержание алкоголя в крови - 0,2 промилле - ред.).
Такие данные содержатся в заключении Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы от 3 ноября 2021 года. Отметим, что смертельная концентрация алкоголя в крови составляет 4-6 промилле.
Напомним, что 26 октября 2021 года харьковчанин Николай Харьковский за рулем отцовской Іnfiniti без водительских прав на скорости около 100 км/час ехал на красный свет светофора и врезался в две машины. Водитель одного из них - 58-летний Игорь Носов - погиб на месте. Троих пассажиров Infiniti госпитализировали в реанимацию.
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