Кабинет министров Украины введет временное госрегулирование цен на ржано-пшеничный хлеб и предоставит производителям возможность покупать газ по льготным ценам. Этот продукт был добавлен в список социально значимых товаров.

Соответствующее постановление собирались принять 19 января, однако его отложили на неделю.

Согласно пояснительной записке проекта постановления, в течение 2021 года стоимость хлеба выросла на 22,9% - 23,8%. В то же время цена на газ для промышленных производителей выросла в шесть раз. В структуре цены на хлеб стоимость газа в январе 2022 года составила 20%. В январе 2021 года она составляла 2%, увеличившись в десять раз.

"На период карантина требует государственного регулирования ценообразование в сфере розничной торговли на хлеб пшеничный с целью предотвращения злоупотребления субъектами хозяйствования своим положением и доступности для населения этой продукции, а также возможности производителям этого хлеба закупать газ на льготных условиях", - сказано в пояснительной записке.

Таким образом, на период действия карантина устанавливается предельный уровень торговой надбавки не более 10% на оптово-отпускные цены. Также производители пшеничного хлеба смогут покупать газ на бирже, который частные производители обязаны продавать по себестоимости плюс 25%.

Ранее сообщали, что генеральный директор "Укрхлебпрома" Александр Васильченко заявил о том, что цены на хлеб в январе вырастут на 10%, и в дальнейшем могут продолжить увеличиваться. Он отметил, что это связано с высокой ценой на газ для предприятий, которая за год выросла в 10 раз.

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