Ентоні Блінкен відреагував на справу Порошенка. Заявив, що деталей не знає. Однак, сподівається на неупереджене правосуддя. Візит Держсекретаря США в Україну називають екстреним, і для цього є всі підстави. І з президентом Зеленським, і з міністром закордонних справ Кулебою - Ентоні Блінкен говорив про можливий напад Росії на нашу країну. Тож чи можемо розраховувати на реальну підтримку Штатів? На яку саме? І куди після Києва вирушить Блінкен? Яна Танчак про все докладніше.

Яна Танчак, кореспондентка:

Своє Європейське турне держсекретар США Ентоні Блінкен розпочинає звідси - з посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Програму цього екстреного візиту до останнього тримали в таємниці. І насамперед Блінкен їде заспокоювати своїх. У Вашингтона є план, як допомагати американським дипломатам та їхнім сім'ям, якщо Росія почне повномасштабне вторгнення. Проте домогтися, щоб цього не сталося, - головна мета візиту.

Ентоні Блінкен, державний секретар США:

Ми чітко висловили преференцію тому, щоб знайти дипломатичне розв'язання конфлікту, і тим, щоб забезпечити деескалацію ситуації. Ми чітко вказали Москві: якщо вони виберуть агресію проти України, то це матиме серйозні наслідки не тільки з боку США, а й з боку Європи та інших країн світу.

Володимир Зеленський, президент України:

Подякувати і вам особисто, і президенту Джо Байдену, і адміністрації Сполучених Штатів за підтримку. Військову допомогу Україні. Впевнений, що в майбутньому буде продовжуватись ця підтримка. Вона говорить не тільки про стратегічні плани щодо вступу України в Альянс.

За даними розвідки західних країн, Росія до рубежів України стягнула приблизно сто тисяч військових. У Держдепі США вважають цілком можливим, що напасти на Україну - Росія може і з території Білорусі. Обидві країни запланували спільні військові навчання. Дати, коли точно вони відбудуться, немає, але назва їм - "Союзна рішучість - 2022". У російському МЗС уже заявили, що "підстав для занепокоєння немає", "Білорусь - союзна держава - тож багато заходів можуть бути раптовими" і запевнили, що Москва "готова до діалогу і шукає політичне рішення", натякаючи - що рішення військове не планують. Водночас у Держдепі, спираючись на дані розвідки, все ж таки схиляються, що йдеться про ситуацію нестандартну, а тому вкрай тривожну. І якщо, за словами Блінкена, Білорусь таки проведе референдум і ухвалить зміни до Конституції, які пропонує Лукашенко, то Росія тоді зможе розмістити там свої ядерні сили. А це вже виклик для всієї європейської безпеки. Держдеп також нас запевнив - у разі загострення - Україну без допомоги не залишать.

Ентоні Блінкен, Державний секретар США:

За останній рік ми надали більше безпекової допомоги Україні, ніж будь-якій іншій державі в період з 2014 року. Частина надійшла за останні кілька тижнів, ще частину ми запланували надати до кінця місяця. Якщо Росія відновить свою агресію, то в такому разі ми забезпечимо Україну додатковими матеріалами.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Російська Федерація має щодня отримувати дуже чіткий сигнал, що той непідйомний тягар, про який говорять наші партнери у вигляді санкцій, він є реальністю, а не лише погрозою.

У Києві Блінкен заявив: Путін може віддати наказ про напад у якнайстисліші терміни та закликає його обрати мирний шлях, щоб залагодити кризу. Як спрацює дипломатія, побачимо вже цієї п'ятниці. У Женеві Ентоні Блінкен зустрінеться з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. На цю зустріч чекає й офіційний Кремль. Її називають "надважливою". Перед цим у Берліні держсекретар США поговорить із міністеркою закордонних справ Анналеною Бербок. Сумнівів, що Німеччина теж закликатиме Росію не чинити жодних агресивних дій щодо України, практично немає.