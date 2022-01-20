США охватила эпидемия похищений французских бульдогов [ Редактировать ]
Источник: ABC News
В США французского бульдога, украденного у хозяев в Калифорнии во время прогулки в парке, нашли на другом побережье - в Филадельфии. В Соединенных Штатах идет массовая волна похищений собак именно этой породы сообщает ABC News.
По всей стране сообщают о десятках подобных преступлений. Дело в том, что на французских бульдогов сейчас мода и стоимость одного породистого питомца в США составляет минимум $5 тыс. Кроме того, французские бульдоги довольно мелкие, поэтому едва ли могут защититься от похитителей.
Американские СМИ отмечают, что ряд эпизодов похищений собак связан с насилием. Так, 8 декабря в Голливуде три вооруженных грабителя под угрозой убийства заставили хозяйку передать им своего французского бульдога.
27 декабря французского бульдога отобрали у хозяина под дулом пистолета в Западном Голливуде. Через два дня собаку благополучно вернули владельцу.
Jag, the French bulldog that was stolen in West Hollywood recently after slipping out of his collar during a walk, was safely reunited with his owner over the weekend. https://t.co/8QxNWj83hP— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) January 18, 2022
15 января аналогичное преступление произошло в Сан-Франциско. Банда из четырех-пяти злоумышленников отобрала у женщины не только пса, но и сумочку, и автомобиль.
Жертвами похитителей французских бульдогов становились и известные личности. "Подробности" сообщали, что в феврале 2021 года собак украли у американской певицы Леди Гаги. Позже знаменитости вернули ее питомцев.
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