В США французского бульдога, украденного у хозяев в Калифорнии во время прогулки в парке, нашли на другом побережье - в Филадельфии. В Соединенных Штатах идет массовая волна похищений собак именно этой породы сообщает ABC News.

По всей стране сообщают о десятках подобных преступлений. Дело в том, что на французских бульдогов сейчас мода и стоимость одного породистого питомца в США составляет минимум $5 тыс. Кроме того, французские бульдоги довольно мелкие, поэтому едва ли могут защититься от похитителей.

Американские СМИ отмечают, что ряд эпизодов похищений собак связан с насилием. Так, 8 декабря в Голливуде три вооруженных грабителя под угрозой убийства заставили хозяйку передать им своего французского бульдога.

27 декабря французского бульдога отобрали у хозяина под дулом пистолета в Западном Голливуде. Через два дня собаку благополучно вернули владельцу.

Jag, the French bulldog that was stolen in West Hollywood recently after slipping out of his collar during a walk, was safely reunited with his owner over the weekend. https://t.co/8QxNWj83hP