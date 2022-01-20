В Instagram появились платные подписки [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
Социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Meta (ранее Facebook), вводит функцию платной подписки, которая позволит пользователям монетизировать контент. Об этом сообщил в Twitter глава социальной сети Адам Моссери.
На этой неделе мы запускаем первую версию подписок в Instagram, ...чтобы создатели контента могли зарабатывать на жизнь. Важно, чтобы они могли делать это предсказуемо, и подписки - это один из лучших способов это осуществить... Подписки позволяют авторам монетизировать (контент) и становиться ближе к своим подписчикам благодаря эксклюзивным возможностям.
С помощью новой платной функции блогеры смогут разделять аудиторию и делать прямые эфиры, посты и короткие видеоролики только для тех, кто оформил на них платную подписку. Помимо этого, социальная сеть будет выделять для создателей контента комментарии их платных подписчиков специальным значком.
Данную функцию уже тестируют в США. В ближайшее время функцией смогут пользоваться жители других стран.
Ранее глава Instagram пообещал вернуть хронологическую ленту в первом квартале 2022 года. При этом Адам Моссери не уточнил, будет лента доступна по умолчанию или ее можно будет включить.
Напомним, что ранее сообщалось, что Instagram пообещал запустить в 2022 году ряд новых функций для безопасности пользователей-подростков.
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