Социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Meta (ранее Facebook), вводит функцию платной подписки, которая позволит пользователям монетизировать контент. Об этом сообщил в Twitter глава социальной сети Адам Моссери.

На этой неделе мы запускаем первую версию подписок в Instagram, ...чтобы создатели контента могли зарабатывать на жизнь. Важно, чтобы они могли делать это предсказуемо, и подписки - это один из лучших способов это осуществить... Подписки позволяют авторам монетизировать (контент) и становиться ближе к своим подписчикам благодаря эксклюзивным возможностям.

С помощью новой платной функции блогеры смогут разделять аудиторию и делать прямые эфиры, посты и короткие видеоролики только для тех, кто оформил на них платную подписку. Помимо этого, социальная сеть будет выделять для создателей контента комментарии их платных подписчиков специальным значком.

Данную функцию уже тестируют в США. В ближайшее время функцией смогут пользоваться жители других стран.

Ранее глава Instagram пообещал вернуть хронологическую ленту в первом квартале 2022 года. При этом Адам Моссери не уточнил, будет лента доступна по умолчанию или ее можно будет включить.

Напомним, что ранее сообщалось, что Instagram пообещал запустить в 2022 году ряд новых функций для безопасности пользователей-подростков.