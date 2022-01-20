В Киеве задержали 62-летнего мужчину, который два дня удерживал и насиловал 25-летнюю девушку. Об этом в четверг, 20 января, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Задержанным оказался уроженец города Умань Черкасской области.

Так, мужчина заманил девушку в свою квартиру 16 января и насиловал ее два дня. Также он бил и душил девушку, а также поджигал ей волосы.

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В его квартире обнаружили и изъяли личные вещи потерпевшей, веревки и другие вещественные доказательства.

Мужчине сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Кроме того, в Закарпатской области трое подростков в возрасте 14 и 15 лет изнасиловали 14-летнюю девочку. Теперь парням грозит до 12 лет лишения свободы, правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 152 УКУ, за изнасилование школьникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что накануне в Голосеевском районе Киева мужчина насмерть забил родную мать разводным ключом. Ему грозит до 15 лет в тюрьме.

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