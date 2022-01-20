В Украину прибыли два миллиона быстрых тестов для определения коронавирусной болезни. Поставка прошла при поддержке детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Украина полностью обеспечена тестами на несколько месяцев непрерывной работы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

При поддержке детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украину прибыли 2 миллиона быстрых тестов для определения коронавирусной болезни. В частности, при финансовой поддержке Всемирного банка и в сотрудничестве с Минздравом Детский фонд закупил и доставил экспресс-тесты в Киев.

Украина полностью обеспечена тестами на несколько месяцев непрерывной работы.

Мы благодарны нашим международным партнерам за поддержку в борьбе с пандемией. Сейчас как никогда важно своевременное выявление случаев коронавирусной болезни, ведь от этого направления зависят темпы распространения COVID-19. Сейчас Украина полностью обеспечена тестами на несколько месяцев непрерывной работы.

Быстрые тесты на выявление СOVID-19 производятся компании SD Biosensor Inc. в Республике Корея. Тестовые системы будут переданы ГП "Укрвакцина" для дальнейшего распределения в учреждения здравоохранения во всех областях Украины.

Стоимость закупки составляет 7 035 769 долларов.

Глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин, увеличение количества тестирований является критически важным для контроля за распространением вируса.

Расширение доступа к бесплатным тестам, своевременное выявление контактных лиц и изоляция помогут прервать цепь передачи инфекции.

Тесты были закуплены при финансовой поддержке Всемирного банка.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

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