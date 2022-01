В четверг, 20 января, в Чехии, на 33-м километре автострады D5, произошло масштабное ДТП. На автостраде столкнулось около 40 автомобилей и грузовиков. Ддвижение на Прагу полностью перекрыто. Об этом сообщает "Чешское телевидение".

Все экстренные службы и вертолет отправились на место инцидента.

Пострадали по меньшей мере семь человек, одному из них оказали медицинскую помощь. Еще три человека были госпитализированы с незначительными травмами, а еще трое - доставлены в пражскую больницу вертолетом.

Aktuální informace: 14 kamionu, 2 nákladní auta, 20 osobních aut,

2 ošetření na místě

2 převezeni do Hořovic (lehce zranění)

2 letech do Prahy (těžší zranění) a následně ještě nalezen třetí pacient, míří letecky do FN Motol. pic.twitter.com/jCve6bvoSo