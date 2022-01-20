В четверг, 20 января, в Чехии, на 33-м километре автострады D5, произошло масштабное ДТП. На автостраде столкнулось около 40 автомобилей и грузовиков. Ддвижение на Прагу полностью перекрыто. Об этом сообщает "Чешское телевидение".

Все экстренные службы и вертолет отправились на место инцидента.

Пострадали по меньшей мере семь человек, одному из них оказали медицинскую помощь. Еще три человека были госпитализированы с незначительными травмами, а еще трое - доставлены в пражскую больницу вертолетом.

Aktuální informace: 14 kamionu, 2 nákladní auta, 20 osobních aut,

2 ošetření na místě

2 převezeni do Hořovic (lehce zranění)

2 letech do Prahy (těžší zranění) a následně ještě nalezen třetí pacient, míří letecky do FN Motol. pic.twitter.com/jCve6bvoSo — Petra Pecková (@PPeckova) January 20, 2022

Здесь следовало ожидать, учитывая количество столкнувшихся автомобилей, что будет большое количество пострадавших. Поэтому оперативный центр объявил травмоопасный план.

Так, столкнулись 22 легковых и 14 грузовых автомобилей.

Пожарные осматривают разбитые автомобили на месте на предмет возможного возгорания и обливают их рабочими жидкостями. Они разделили место вмешательства на три участка, которыми управляют три командира.

Aktuální informace: 14 kamionu, 2 nákladní auta, 20 osobních aut,

2 ošetření na místě

2 převezeni do Hořovic (lehce zranění)

2 letech do Prahy (těžší zranění) a následně ještě nalezen třetí pacient, míří letecky do FN Motol. pic.twitter.com/jCve6bvoSo — Petra Pecková (@PPeckova) January 20, 2022

По словам пресс-секретаря полиции Власты Сучанковой, причиной аварии, вероятно, стала плохая погода.

Погода, снежная буря, пронесшаяся над Прагой и центральной Чехией, безусловно, сыграла большую роль в массовом ДТП.

Читайте также, на Закарпатье при столкновении двух транспортных средств пострадали пассажиры обоих автомобилей. пострадавших с травмами различной тяжести госпитализировали в медучреждение. Известно, что одну из пострадавших с помощью специнструмента вырезали из изуродованного кузова авто спасатели.\

Кроме того, в Харьковской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В результате аварии пострадали три человека, из них один ребенок. Также известно, что 26-тилетняя мать девочки вследствие ДТП оказалась зажатой конструкциями авто.

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