Після років митарств уряд таки спромігся створити Державну службу у справах дітей. Таке рішення Кабмін ухвалив напередодні без обговорень. Тепер справа за відповідним законом. Чому створення служби стане доленосним для сотень, якщо не тисяч українських сиріт? Про це - в матеріалі.

Новооржицька ОТГ на Полтавщині. Керівниця тутешньої служби в справах дітей Ірина Різник прямує на роботу. Щоправда, керує жінка сама собою - вона єдиний працівник служби на 31 село. Після децентралізації саме громадам з районів передали функції нагляду і правового супроводу дітей, які опинилися в скрутному становищі.

Ірина Різник, начальник служби у справах дітей Новооржицької сільської ради:

Це реалії новостворених громад тому, що якщо на основі району створюється громада там уже фахівці підібрані й працюють вже протягом великого часу. А от імено новостворені… ну в першу чергу доводиться дуже багато вивчати нові закони, так і нові порядки.

Тепер опіка над осиротілими та позбавленими батьківської опіки дітьми - на відповідальності керівництва громад. Тільки в Новооржицькій громаді таких дітлахів 23. Частково їх прилаштували в центр реабілітації в сусідніх Лубнах. Сім'ю малечі тут замінюють вихователі та старші товариші.

Вона прибігла додому, щоб переконатися чи все гаразд із дитинчам, бо Джима і Душечки не було вдома.

Скільки таких дітей по всій Україні порахувати складно, каже голова профільного підкомітету парламенту Тетяна Скрипка. Електронна база з даними дітей фактично не працює. А всі відомості - на папері.

Тетяна Скрипка, голова підкомітету Верховної Ради України у справах сім'ї та дітей:

Ми не можемо об'єктивно і правдиво оцінити ту кількість дітей, коли дитина посиротіла, коли дитина набула статусу, коли дитина взагалі змінила свій статус наразі, саме в РДА ми можемо спостерігати в Лубенському, що система не працює.

І це лише верхівка айсбергу, запевняє експерт Людмила Волинець. Щоб з'ясувати ситуацію - рік тому у Верховній Раді - створили тимчасову комісію з розслідування порушень прав дитини.

Людмила Волинець, експертка з прав дитини:

Були зроблені висновки, там сорок сторінок висновків про те, що в системі значно деформована система захисту прав дитини - багато відповідальних, але мало тих, хто несе відповідальність це впливає на процеси усиновлення, це впливає на процеси осиротіння дитини, коли дитина чекає по три роки, коли відбудуться суди.

Напередодні крок до розв'язання проблем зробили й в Уряді. Вирішили створити Держслужбу в справах дітей. Щоправда, запрацювати вона зможе лише після ухвалення відповідного закону. І такий документ вже розробили.

Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя", секретар ТСК ВРУ з дотримання прав дитини:

Ми напрацювали законопроєкт, який чітко визначає функцію органу опіки й піклування, чітко визначає, що робить територіальна громада стосовно дитини, яка проживає на її території. Наступний рівень - це районна державна адміністрація, якій ми передбачаємо надати функції контролю і координації між територіальними громадами.

Нині законопроєкт активно обговорюють у регіонах, вносять правки, щоб найближчим часом зареєструвати його в парламенті.