Лише за січень Північна Корея здійснила чотири запуски балістичних ракет.

Відновити ядерні та ракетні випробування погрожує Північна Корея. Мовляв, США здійснюють "ворожі дії" проти країни, тож оборону потрібно посилювати.

Владу КНДР обурили спільні військові навчання США та Південної Кореї, розгортання у регіоні американського стратегічного озброєння, а також запровадження міжнародних санкцій.

Лідер Північної Кореї - Кім Чен Ин - ще 2018-го року оголосив мораторій на ядерні випробування. Однак, уже за рік пригрозив його скасувати. Нагадаю, лише за січень Північна Корея здійснила чотири запуски балістичних ракет.