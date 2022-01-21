Вибух на заході Гани: 17 людей загинули [ Редактировать ]
Щонайменше 17 людей загинули, 59 поранені - внаслідок вибуху на заході Гани.
За даними поліції, зіткнулися мотоцикл та вантажівка, що везла на сусідню шахту гірничо-добувний динаміт. Внаслідок вибуху зруйновано сотні навколишніх будинків.
А посеред дороги утворився велетенський кратер. Чимало з поранених у критичному стані. Чому сталася аварія - з'ясовують.
по теме
Щонайменше шестеро людей травмувалися.
До зали суду Миколу Харківського заводить конвой. Хлопець не приховує посмішки. З журналістами не багатослівний.
Після лобового зіткнення машини спалахнули.
Один із водіїв з невідомих поки причин зробив незрозумілий маневр - і вилетів на зустрічку. Загинув сам і став причиною смерті подружжя, яке їхало в іншій машині.
Після лобового зіткнення таксі відкинуло на відбійник. Очевидці розповідають - машини вдарилися, щойно водій КІА зробив різкий маневр.