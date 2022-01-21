В Украине скоро появятся банкоматы Monobank. Стало известно, как они будут выглядеть. Об этом сообщил сооснователь Monobank Олег Гороховский.

По его словам, у каждого банкомата будет кличка.

"Встречайте! Рыжик, Добби и Царапка!", - написал он и опубликовал фото.

Предлагайте ваши варианты имен и те кошачьи имена, которые наберут больше всего ваших лайков, достанутся пяти нашим котоматам, а авторы этих пяти комментариев получат наши платиновые карты, монопиво и мерч.

Также мы писали о том, что украинцам могут заблокировать банковские карты. Ранее в Украине обнародовали невероятные данные об оформлении "єПідтримки".

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