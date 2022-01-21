В Украине появятся банкоматы Monobank [ Редактировать ]
В Украине скоро появятся банкоматы Monobank. Стало известно, как они будут выглядеть. Об этом сообщил сооснователь Monobank Олег Гороховский.
По его словам, у каждого банкомата будет кличка.
"Встречайте! Рыжик, Добби и Царапка!", - написал он и опубликовал фото.
Предлагайте ваши варианты имен и те кошачьи имена, которые наберут больше всего ваших лайков, достанутся пяти нашим котоматам, а авторы этих пяти комментариев получат наши платиновые карты, монопиво и мерч.
Также мы писали о том, что украинцам могут заблокировать банковские карты. Ранее в Украине обнародовали невероятные данные об оформлении "єПідтримки".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Юридический спор между владельцами "Монобанка" и Дмитрием Дубилетом не урегулирован
Украинцев предупредил о новой мошеннической схеме с 1000 гривен
В Украине родственники умершего человека могут получить выплату его недополученной пенсии
Получить кредит без справок и документации – такая возможность появилась несколько лет назад вместе с появлением МФО
На пятницу, 21 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют