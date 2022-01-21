2021 год принадлежит к семи самым теплым годам за историю синоптических наблюдений. Об этом сообщает пресс-служба World Meteorological Organization.

Таким образом, семь лет с 2015 года были самыми теплыми в истории наблюдений. При этом 2016, 2019 и 2020 года относятся к тройке самых теплых. С 1980-х годов каждое следующее десятилетие было теплее предыдущего. В будущем ожидается сохранность такой тенденции.

2021 год запомнится рекордной температурой почти 50 градусов в Канаде, сравнимой со значениями, зарегистрированными в жаркой пустыне Сахара в Алжире, исключительными дождями и смертоносными наводнениями в Азии и Европе, а также засухой в некоторых районах Африки и Южной Америки. Последствия изменения климата и связанные с погодой опасности оказали разрушительное воздействие на жизнь людей на каждом континенте.

Читайте также, через 30 лет степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню вроде Олешковских песков в Херсонской области из-за климата. Плодородные украинские черноземы будут потеряны, годы в почве становится все меньше, а выветривания усиливаются, чернозем буквально уносит.

Кроме того, "красный код для человечества" – так назвала свой отчет об изменении климата Организация Объединенных наций. Катастрофы этим летом дает четкий сигнал о том, что на земле происходят необратимые климатические последствия.

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