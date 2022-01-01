Аномальна спека, снігопади, лісові пожежі, повені та торнадо. Рік, що минає, не обійшовся без природних катаклізмів. І тисячі людей, які в одну мить втратили все, назавжди запам'ятають, яку нищівну силу можуть мати стихійні лиха. І виною усім вибрикам природи є зміни клімату, не втомлюються казати експерти.

Які кадри назавжди запам'ятає людство і як зупинити глобальне потепління? Мої колеги розкажуть.

Зруйновані вщент будинки. Вулиці. І навіть цілі містечка. Ці моторошні кадри назавжди увійдуть у хронологію 2021-го року. За кілька тижнів до його закінчення, низка торнадо вдарила по Штатах. Найбільше постраждав... Кентуккі. Щонайменше сто людей - загинули, тисячі втратили все.

Джеймс Блекні, житель штату Кентуккі:

Це мої... це були мої вхідні двері. Це спальня, де проводили час мої доньки. Вони любили повалятися в ліжку.

У зону лиха прибув Джо Байден. Пообіцяв постраждалим допомогу, а ці торнадо назвав найбільш руйнівними за всю історію країни.

Тетяна Логунова, кореспондентка:

Торнадо, повені, лісові пожежі й землетруси. 2021-ий на них не скупився. Експерти підрахували - цьогоріч природних катаклізмів було на 11 відсотків більше, ніж торік. А збитки від них - понад 90 мільярдів євро. Згадаймо наймасштабніші.

Снігом у січні можна здивувати. Якщо він випав у Мадриді. 2021-ий почався з новин про засипану снігом іспанську столицю. Таких кучугур тут не бачили пів століття. Пішоходи стали на лижі й сіли на сноуборди. А от водіям пощастило менше. Кілька днів місто було паралізоване.

А це вже літо в Німеччині. У липні захід країни буквально пішов під воду. Повені спричинили тривалі зливи. Масштаб трагедії німці зрозуміли не одразу. Спочатку повідомляли, що безвісти зникли кілька десятків людей. Згодом влада оприлюднила страшну цифру - вода забрала щонайменше сто вісімдесят життів. А це лихо назвали "повенню століття".

Готфрід, постраждалий від повені:

Вода прибувала дуже швидко. Спочатку звідти, потім звідти. У нас не було жодних шансів вийти з будинку. Ми просто бігли сходами нагору.

Дощів цього літа не вистачало Туреччині. У розпал туристичного сезону в країну прийшли аномальна спека й лісові пожежі. Вогонь палив Бодрум, Мармарис, Анталію. Звідти евакуювали понад 20 тисяч людей - і місцевих жителів, і туристів. Гасили займання - більше ніж тиждень і буквально всім світом! Допомагали - й українці.

А це - Гаїті. У серпні Карибська держава пережила потужний землетрус. Сила поштовхів перевищувала 7 балів за шкалою Ріхтера. Загинули більше ніж дві з половиною тисячі людей. 12 тисяч - травмувалися. Руйнування надмасштабні.

Фаніа Фразиль, жителька Гаїті:

Будинки зруйновані. Води та їжі немає. Ми не отримуємо жодної допомоги. Ночуємо просто неба, і коли йде дощ, мокнемо.

Природні катаклізми - це наслідки зміни клімату, впевнені експерти. Глобальне потепління - вже не якась абстракція, а реальність. І як його зупинити понад два тижні говорили учасники конференції ООН у Глазго. На саміт приїхали світові лідери, експерти, бізнесмени, активісти... Домовилися: поступово скоротити обсяги використання вугілля та знизити викиди вуглецю. Але всі ці обіцянки саміту лаконічно прокоментувала шведська екоактивістка Ґрета Тунберг - "бла-бла-бла".