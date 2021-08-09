"Красный код для человечества" – так назвала свой отчет об изменении климата Организация Объединенных наций. Катастрофы этим летом дает четкий сигнал о том, что на земле происходят необратимые климатические последствия, сообщает The Daily Mail.

Если не принять срочные меры, то температура в мире в ближайшие 20 лет возрастет более чем на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой, предостерегает Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК). Причем это произойдет на 10 а десять лет раньше, чем ожидалось ранее.

В результате глобального потепления летняя жара, засухи, пожары и наводнения будут происходить гораздо чаще и интенсивнее, чем даже 20 лет назад.

В крупнейшем в мире отчете об изменении климата также говорится, что "влияние человека нагрело атмосферу, океаны и сушу".

1,5 градуса по Цельсию - точка невозврата изменений климата

Отметка 1,5°C считается точкой, когда изменение климата становится все более опасным и необратимым. Парижское соглашение об изменении климата 2015 года обязывало страны ограничить потепление до 1,5°C, но мы уже подошли к критической отметке в 1,2°C.

Климатологи предупреждают, что "глобальное потепление уже вышло из-под контроля".

По словам авторов, с 1970 года глобальные температуры поверхности росли быстрее, чем в любой другой 50-летний период за последние 2000 лет.

Будет хуже – спрятаться негде

"Будет только хуже – это гарантировано. Безопасного места на планете уже нет - Некуда бежать, негде спрятаться", - высказалась соавтор отчета Линда Мирнс, старший ученый-климатолог Национального центра атмосферных исследований США.

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В 2021 году регистрируются рекордные показатели температуры в тех местах, где их никогда не было, бушуют гигантские лесные пожары, а от наводнений страдают огромные территории.

В прошлом месяце в Западной Европе произошло сильнейшее наводнение за последние десятилетия, в результате чего более 180 человек погибли после проливных дождей, обрушившихся на Германию, Бельгию, Люксембург, Швейцарию и Нидерланды.

Сильная жара унесла жизни сотни людей на западном побережье США и Канады в начале этого лета, более 300 человек погибли и почти 13 миллионов других пострадали от наводнения, охватившего провинцию Хэнань в Китае в конце июля.

Что грозит планете

В докладе говорится, что люди являются основной движущей силой глобального потепления, интенсивного нагрева планеты и уменьшению морского льда, потеплению океанов и повышения уровня моря.

Согласно наиболее оптимистичному сценарию МГЭИК, Арктика к 2050 году практически полностью освободится от морского льда. Этот регион является самым быстро нагревающимся на планете – по крайней мере, в два раза быстрее, чем в среднем по миру.

Ученые предупредили, что к концу этого столетия уровень океана повысится на 2 метра, добавив, что эти изменения будут "необратимыми" в течение тысяч лет.

Потепление в полярных регионах не только тает морской лед, но и вызывает тепловое расширение, при котором вода расширяется при повышении температуры моря. Оба эти явления являются факторами повышения уровня моря.

Если они будут продолжать расти так же быстро, как сейчас, прибрежные районы и острова могут быть затоплены или оставлены под водой, что приведет к переселению миллионов людей и потере плодородных земель для выращивания продовольствия.

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Экологи и климатологи активно призывают положить конец угольным электростанциям и разведке ископаемых видов топлива, перейти к возобновляемым источникам энергии и финансированию для защиты уязвимых сообществ.

Надежда есть

С другой стороны некоторые эксперты утверждают, что у человечества все еще есть надежда, что сокращение выбросов парниковых газов может стабилизировать повышение температуры.

Ученые, участвовавшие в отчете, заявили, что пороговые значения 1,5°C или 2°C не являются точкой невозврата. Однако игнорировать климатические катастрофы тоже нельзя, поэтому важно как можно больше сдерживать повышение температуры.

"Как и ограничение скорости на автомагистрали, превышение пределов не приводит к немедленному бедствию. Тем не менее при превышении лимита всегда существуют риски. Еще не все потеряно, не стоит сдаваться, необходимо продолжить действия по сокращению выбросов, чтобы избежать еще усиления глобального потепления", - объясняет профессор Ричард Беттс из Метеорологического бюро Хэдли-центра.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как и где изменился климат в Украине в результате глобального потепления.

Также напомним, что ученые ранее предупреждали о грядущем "гневе" природы.