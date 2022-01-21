Будь-яке вторгнення, включно з гібридними та кібератаками, Захід розцінить як агресію Росії проти України. Про це заявив президент США Джо Байден. Він нагадав, що в Криму Кремль уже використовував "зелених чоловічків", які насправді були кадровими російськими військовими без розпізнавальних знаків збройних сил РФ. Так само Москва діє і на Донбасі.

Джо Байден, президент США: