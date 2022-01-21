США розцінюватиме як вторгнення будь-яку агресію Росії проти України [ Редактировать ]
Будь-яке вторгнення, включно з гібридними та кібератаками, Захід розцінить як агресію Росії проти України. Про це заявив президент США Джо Байден. Він нагадав, що в Криму Кремль уже використовував "зелених чоловічків", які насправді були кадровими російськими військовими без розпізнавальних знаків збройних сил РФ. Так само Москва діє і на Донбасі.
Джо Байден, президент США:
Я був абсолютно чітким із президентом Путіним - у нас немає непорозумінь. Якщо будь-які російські підрозділи перетнуть кордон України - це вторгнення. Це стосується і "зелених чоловічків", і кібератак, і "атак у сірій зоні". На ці дії буде жорстка економічна відповідь.
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"Ленд-ліз" широко практикували в роки Другої світової війни, коли Сполучені Штати на частково безоплатній основі постачали зброю і стратегічні матеріали своїм союзникам у боротьбі з фашистами.
Про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України заявили лідери Великої Британії, Німеччини та Австрії. Допомогти військовими ресурсами готові й інші держави, зокрема Нідерланди, Іспанія та Канада.
Таку заяву президент США Джо Байден зробив під час пресконференції до першої річниці своєї інавгурації. На його думку, очільник Кремля може "щось зробити", на кшталт кібератак або провокацій на Сході.
На його думку, очільник Кремля має "щось зробити", бо досі не може змиритися з розпадом Радянського Союзу. У такий спосіб - зазначив Байден - Путін намагається знайти своє місце в цьому світі між Китаєм і Заходом.
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