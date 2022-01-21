Канада приняла решение выделить Украине кредит в размере 120 млн канадских долларов, передает Yahoo.

Президент Владимир Зеленский приветствует предложение премьер-министра Джастина Трюдо.

"Россия стремится дестабилизировать Украину, в том числе экономически. Этот кредит поможет поддержать экономическую устойчивость Украины", - заявил Трюдо.

Также премьер отметил, что Канада сегодня изучает различные возможности предоставления финансовой и другой поддержки.

"Приветствуем решение Канады выделить 120 миллионов долларов на поддержку Украины. Сильная Украина - залог европейской безопасности. Канада еще раз демонстрирует истинную преданность духу особого партнерства между двумя странами", - заявил Зеленский.

Ранее сообщали, что Совет директоров Международного валютного фонда принял решение о первом пересмотре программы Stand-By с Украиной. Фонд также выделяет транш кредита на 500 млн специальных прав заимствования (SDR), что составляет около 700 млн долларов.

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