Канада выделит Украине кредит на 120 млн: на что пойдут деньги [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Канада приняла решение выделить Украине кредит в размере 120 млн канадских долларов, передает Yahoo.
Президент Владимир Зеленский приветствует предложение премьер-министра Джастина Трюдо.
"Россия стремится дестабилизировать Украину, в том числе экономически. Этот кредит поможет поддержать экономическую устойчивость Украины", - заявил Трюдо.
Также премьер отметил, что Канада сегодня изучает различные возможности предоставления финансовой и другой поддержки.
"Приветствуем решение Канады выделить 120 миллионов долларов на поддержку Украины. Сильная Украина - залог европейской безопасности. Канада еще раз демонстрирует истинную преданность духу особого партнерства между двумя странами", - заявил Зеленский.
Ранее сообщали, что Совет директоров Международного валютного фонда принял решение о первом пересмотре программы Stand-By с Украиной. Фонд также выделяет транш кредита на 500 млн специальных прав заимствования (SDR), что составляет около 700 млн долларов.
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