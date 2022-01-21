За минувшие сутки, 18 января, на территории Украины зафиксировали 20 156 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей – 2464, медработников – 429. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

86 146 человек были вакцинированы против COVID-19:

первую дозу получили 29 250 человек,

вторую дозу – 34 905 человек,

дополнительную дозу получили 736 человек,

бустерную дозу – 21 255 человек.

За минувшие сутки:

госпитализировано – 2 226 человек;

летальных исходов – 150;

поправилось – 4 486 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 819 538 человек;

поправилось – 3 576 268 человек;

летальных исходов – 98 993;

проведено ПЦР-тестирование – 17 389 831.

С начала вакцинальной кампании привито 15 109 351 человек, из них получили первую дозу – 15 109 349 человек, получили две дозы – 14 410 730 человек, получили дополнительную дозу – 11 941 человек, бустерную дозу – 167 360 человек. В общей сложности проведено 29 699 380 прививок.

Напомним, что в Украине началась вспышка коронавируса.

Читайте также, уже в январе в Украине может начаться рост случаев коронавируса. Ухудшение эпидситуации уже наблюдается в двух областях, в настоящее время нельзя определить регионы, в которых начнется вспышка коронавируса.

Кроме того, через 20 минут после того, как коронавирус попадает в воздух, он теряет 90% способности кого-то заразить. Уже в первые 5 секунд при небольшой влажности она падает на 54%, при этом температура воздуха неважна.

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