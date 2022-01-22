В Кремле сообщили, где и когда пройдет встреча в "нормандском формате" [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
25 января в Париже состоится встреча политических советников "нормандского формата" (Украины, России, Германии и Франции). Об этом сообщил ТАСС источник в администрации президента России.
Политические советники "нормандского формата" проведут очную встречу в Париже 25 января. Об этом предварительно договорились 6 января в Архангельском.
Переговорщики соберутся в столице Франции во вторник, 25 января. Сами переговоры пройдут на следующий день. Германию представит внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, Францию - дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, Россию - замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак, Украину - глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Встреча в Париже - первый сигнал о возобновлении переговоров по Донбассу после того, как они были свернуты, а Россия и Запад начали более широкую дискуссию о взаимных гарантиях безопасности.
Последняя очная встреча политсоветников "нормандского формата" прошла 12 января 2021 года в Берлине. После этого контакты в составе "четверки" проходили в режиме видеоконференции.
6 января 2022 года Дмитрий Козак, курирующий со стороны Москвы переговоры по Донбассу, провел в Москве переговоры с политическими советниками по "нормандскому формату" - внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном.
После встречи Козак заявил, что стороны "договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием уже украинского руководства, для того чтобы в кратчайшие сроки завершить [конфликт на Донбассе]".
10 января внешнеполитические советники лидеров стран "нормандского формата", Германии и Франции, провели в Киеве встречу с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.
Как сообщали "Подробности", в Кремле условием для проведения саммита лидеров "нормандской четверки" называют выполнение Украиной Минских договоренностей.
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