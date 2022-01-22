В городе Харьков на территории юридической академии имени Ярослава Мудрого произошел пожар. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание началось в субботу, 22 января, около 10 часов утра. В помещении было сильное задымление. Очаг пожара был обнаружен на чердаке. При этом площадь огня составляла почти 400 квадратных метров. Огонь повредил деревянные конструкции обрешетки под металлопрофилем кровли и частично перекрытие 5-го этажа.

Отмечается, что к тушению пожара были привлечены 15 единиц пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава ГСЧС. Известно, что вследствие пожара нет пострадавших и жертв.

Читайте также, в Харькове вспыхнул пожар на территории Свято-Благовещенского кафедрального собора. Предварительно, жертв и пострадавших нет, по информации спасателей, в 09:32 пожар локализован на площади 60 м кв. и в 09:43 - ликвидирован.

Кроме того, в городе Белая Церковь, который находится в Киевской области, произошел сильный пожар, вследствие которого погибли люди. К ликвидации возгорания привлекли три единицы пожарно-спасательной техники и 14 человек личного состава.

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