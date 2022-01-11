Во вторник, 11 января в Харькове вспыхнул пожар на территории Свято-Благовещенского кафедрального собора. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

"11 января в 08:45 в г. Харькове на территории Свято-Благовещенского кафедрального собора в одноэтажном хозяйственном здании возник пожар", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, в 09:32 пожар локализован на площади 60 м кв. и в 09:43 - ликвидирован.

"Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекалось 20 человек и 4 ед. техники ГСЧС", - добавляют в сообщении.

По информации местных СМИ, храм сейчас обесточен.

"Это (пожар - ред.) не коснулось абсолютно собора, пожар произошел в подсобном помещении - сарай. Там был щиток, который подсвечивает собор, было замыкание. Там не было ничего воспламеняющегося", - рассказал СМИ секретарь Харьковской епархии Михаил Кит.

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