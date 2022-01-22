В Министерство иностранных дел Украины вызвали посла Германии в связи со скандальным заявлением главы ВМС страны вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха о Крыме и Путине. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ведомстве послу заявили о категорической неприемлемости высказываний командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что наша страна не может отвечать критериям НАТО.

Выражено также глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонительного оружия.

Отмечается, что МИД в беседе с немецким дипломатом подчеркнул важность твердости и солидарности Украины и партнеров для сдерживания агрессии России.

Читайте также, в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин в очередной раз назвал Революцию достоинства в Украине "госпереворотом". По его словам, она стала причиной оккупации Крыма, обострение началось в 2014 году.

Кроме того, Казахстан в 2014 году не признал оккупированный Крым российским, потому что это создало бы опасный прецедент, после которого мог бы начаться "парад суверенитетов" в Европе и постсоветском пространстве. Об этом заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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