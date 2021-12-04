Казахстан в 2014 году не признал оккупированный Крым российским, потому что это создало бы опасный прецедент, после которого мог бы начаться "парад суверенитетов" в Европе и постсоветском пространстве. Об этом заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в показанном 4 декабря фильме "Qazaq. History of The Golden Man" ("Казах. История золотого человека"), основанном на его интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Был "референдум" (в Крыму - ред.]. Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было [бы] мне признать [Южную] Осетию, Абхазию, Косово, Косово тоже нас просит, чтобы мы признали... Все это возникло за счет "переворота", который случился в Киеве. Люблю Украину, я там учился и переживаю за то, что происходит.

Напомним, что 30 ноября Александр Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву заявил, что планирует посетить оккупированный Крым по приглашению президента России Владимира Путина, что будет означать его признание полуострова российским.

Крым де-факто - это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским... Если президент (Беларуси - ред.) уже туда приехал с президентом России, слушайте, какие еще могут быть признания? Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И, более того, это просто какой-то вопрос, которого не существует. Между мною и Путиным такого вопроса нет.

В ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание официальным Минском оккупированного украинского полуострова российским нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко недавно объявил о планах посетить оккупированный Россией Крымский полуостров... Этим заявлением Лукашенко сжигает практически все мосты в отношениях с Украиной, делая Беларусь враждебной Украине страной.

"Подробности" писали, что Евросоюз обвинил Россию в нарушении международного права из-за запрета иностранцам владеть землей в Крыму. В ЕС подчеркивают, что Крым - это Украина.