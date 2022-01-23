Президент Армении Армен Саркисян в воскресенье, 23 января на своем официальном сайте опубликовал заявление о своей отставке.

Я долго думал, и решил уйти с поста президента Республики после активной работы около четырех лет (президент Армении избирается парламентом сроком на 7 лет - ред.). Это решение совершенно не эмоциональное, оно следует определенной логике. У президента нет необходимых инструментов для воздействия на важнейшие процессы внутренней и внешней политики в это непростое для страны и народа время... Институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов.

Армен Саркисян считает, что нынешняя Армения представляет собой президентскую республику по форме, но не по содержанию.

Армен Саркисян вступил в должность президента Армении весной 2018 года. После конституционных реформ 2015 года страна перешла на парламентскую форму правления. Таким образом, полномочия президента являются исключительно представительскими.

Напомним, что в июне 2021 года партия "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна выиграла внеочередные парламентские выборы. За нее проголосовали 53,92% избирателей.