В Минфине разъяснили, что нельзя купить в аптеке на "вакционную тысячу" [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
С 24 января украинцы старше 60 лет смогут потратить 1000 грн, полученные в рамках программы "Поддержка за вакцинацию от COVID-19", на приобретение лекарств в аптеках. Об этом сообщает издание "На пенсии".
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко так прокомментировал эту инициативу:
Правительство предоставило возможность людям в возрасте от 60 лет направить средства за получение базового курса прививок от коронавирусной болезни на приобретение лекарства. Эта возрастная категория является группой риска и имеет сопутствующие хронические заболевания, требующие приобретения дополнительных лекарственных средств. Теперь их можно приобрести за счет средств поддержки.
Украинцы возрастом 60+ смогут приобрести лекарства на "вакционную тысячу" в аптеках и интернет-аптеках.
Купить можно будет любые лекарственные средства, разрешенные к применению в Украине, как по рецепту врача, так и без него.
Министерство экономики Украины сообщило, что банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа.
Неважно, когда именно человек оформил платежную карту, главное, чтобы к моменту покупки лекарства ему уже исполнилось 60 лет.
Однако Минфин предупреждает, что за "вакционную тысячу" можно будет приобрести исключительно лекарственные средства, а не любые реализуемые в аптеке товары.
Нельзя будет купить:
- препараты недоказанной эффективности (например, диетические добавки);
- косметические средства;
- медицинские приборы (даже если это аппараты для измерения давления, ингаляторы и т.д.).
Напомним, что в Украине ввели штрафы (6800-13600 грн) за продажу лекарств детям.
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