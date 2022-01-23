С 24 января украинцы старше 60 лет смогут потратить 1000 грн, полученные в рамках программы "Поддержка за вакцинацию от COVID-19", на приобретение лекарств в аптеках. Об этом сообщает издание "На пенсии".

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко так прокомментировал эту инициативу:

Правительство предоставило возможность людям в возрасте от 60 лет направить средства за получение базового курса прививок от коронавирусной болезни на приобретение лекарства. Эта возрастная категория является группой риска и имеет сопутствующие хронические заболевания, требующие приобретения дополнительных лекарственных средств. Теперь их можно приобрести за счет средств поддержки.

Украинцы возрастом 60+ смогут приобрести лекарства на "вакционную тысячу" в аптеках и интернет-аптеках.

Купить можно будет любые лекарственные средства, разрешенные к применению в Украине, как по рецепту врача, так и без него.

Министерство экономики Украины сообщило, что банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа.

Неважно, когда именно человек оформил платежную карту, главное, чтобы к моменту покупки лекарства ему уже исполнилось 60 лет.

Однако Минфин предупреждает, что за "вакционную тысячу" можно будет приобрести исключительно лекарственные средства, а не любые реализуемые в аптеке товары.

Нельзя будет купить:

препараты недоказанной эффективности (например, диетические добавки);

косметические средства;

медицинские приборы (даже если это аппараты для измерения давления, ингаляторы и т.д.).

Напомним, что в Украине ввели штрафы (6800-13600 грн) за продажу лекарств детям.