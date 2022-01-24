Когда в Украине наступит пик коронавируса в Украине: в Раде дали ответ [ Редактировать ]
В понедельник, 24 января, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий назвал сроки пика коронавируса в Украине. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Так, по его словам, пик заболеваемости наступит через 2-3 недели.
По его словам, если посмотреть на опыт других стран и на то, как в Украине проходили прошлые волны, то пик этой волны ожидается примерно в середине - в конце февраля.
Если нынешний рост продолжится такими же темпами, в той же прогрессии - а у нас уже сейчас наблюдается не арифметическая, а скорее, геометрическая - то мы должны выйти на плато и пик примерно через 2-3 недели.
Напомним, в Украине с 24 января Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону.
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