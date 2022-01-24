В городе Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области, неизвестный заминировал все школы. Об этом сообщает издание "Первый криворожский".

Первые массовые звонки неизвестных о "заминированных" учебных заведениях начали поступать с 13 января. Информация не подтвердилась. Тем не менее, все городские школы до 21 января были переведены на дистанционную форму обучения.

Отмечается, что в учебных заведениях горда планировали возобновить "очное" обучение. Известно, что криворожские школьники вновь будут обучаться онлайн. Об этом пишут учителя в родительских чатах. При этом официальной информации пока нет.

Читайте также, столичным правоохранителям поступил звонок о минировании всех учреждений среднего образования. Сотрудники экстренных служб выехали на места, которые являются объектами минирования. В настоящее время проводится проверка для выявления каких-либо взрывчатых веществ.

Кроме того, в Черновцах поступило семь сообщений о минировании различных объектов. Сейчас полиция ищет взрывчатку в аэропорту города, предыдущие сообщения о минировании городских объектов не подтвердили, поступала информация о заложенной взрывчатке в лицее №18.