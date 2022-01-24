Украинские туристы "застряли" в Стамбуле: что произошло [ Редактировать ]
В понедельник, 24 января, в Турции, в Стамбуле задерживается ряд авиарейсов. Причина - сильный снегопад и метели. Среди задержанных рейсов - рейс украинской авиакомпании SkyUp.
Об этом сообщила украинская туристка Катерина Колонович, которая ожидает посадки на борт.
Рейс задерживается пока на час, однако из-за плохой погоды может задержаться на дольше.
Задерживается много рейсов. В самом Стамбуле светит солнце, но вот около аэропорта метель сильная. Самолет SkyUp не мог сесть и никуда не полетел.
На сайте бронирования билетов предупреждают пассажиров о задержке рейса в связи с погодными условиями.
Мы так понимаем, что наш самолет не сел, а улетел в другой город. Он еще должен вернуться оттуда, чтобы нас забрать.
Напомним, что при приземлении самолета "Мрия" в польском аэропорту на правой основной опоре шасси срезало болты фиксации датчика положения шасси "полет-земля".
Ранее сообщалось, что самолеты США совершили боевой вылет впервые со времен Второй мировой войны.
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