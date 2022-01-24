В понедельник, 24 января, в Турции, в Стамбуле задерживается ряд авиарейсов. Причина - сильный снегопад и метели. Среди задержанных рейсов - рейс украинской авиакомпании SkyUp.

Об этом сообщила украинская туристка Катерина Колонович, которая ожидает посадки на борт.

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Рейс задерживается пока на час, однако из-за плохой погоды может задержаться на дольше.

Задерживается много рейсов. В самом Стамбуле светит солнце, но вот около аэропорта метель сильная. Самолет SkyUp не мог сесть и никуда не полетел.

На сайте бронирования билетов предупреждают пассажиров о задержке рейса в связи с погодными условиями.

Мы так понимаем, что наш самолет не сел, а улетел в другой город. Он еще должен вернуться оттуда, чтобы нас забрать.

Напомним, что при приземлении самолета "Мрия" в польском аэропорту на правой основной опоре шасси срезало болты фиксации датчика положения шасси "полет-земля".

Ранее сообщалось, что самолеты США совершили боевой вылет впервые со времен Второй мировой войны.

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