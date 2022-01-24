В Одессе неизвестные бандиты звонили правоохранителям и сообщили о минировании всех школ и торгово-развлекательных центров. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Уточняется, что после этого на месте будут работать взрывотехники и кинологи, а также следственно-оперативные группы.

Неизвестный заявил о минировании всех школ и торговых центров города. Сейчас там проходит эвакуация.

Читайте также, столичным правоохранителям поступил звонок о минировании всех учреждений среднего образования. Сотрудники экстренных служб выехали на места, которые являются объектами минирования. В настоящее время проводится проверка для выявления каких-либо взрывчатых веществ.

Кроме того, в Службу безопасности Украины поступило сообщение о минировании всех харьковских школ. В последнее время фиксируется увеличение сообщений о якобы минировании объектов социальной сферы по всей территории Украины, однако проверки показывают, что сообщения поступают ложные.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.