Україна вдячна Німеччині за надану підтримку. Але водночас закликає німецьких партнерів своїми діями та словами не підривати єдності Заходу і не заохочувати Путіна до нового нападу на Україну. Таку заяву цими вихідними опублікував у соцмережах очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Які гучні скандали викликали різку реакцію головного українського дипломата? І до чого тут Крим, зброя та "Північний потік-2" - Тетяна Логунова розкаже.

Кай-Ахім Шьонбах - донедавна це ім'я в Україні ніхто не чув. Аж поки високопоставлений німецький військовий не опинився в центрі гучного міжнародного скандалу. Під час візиту до Індії командувач ВМС Німеччини вирішив поділитися своїм баченням світової політики. Віцеадмірал заявив: Україна ніколи не поверне окупованого Криму; нашу державу й Грузію не слід приймати в НАТО, а Путін просто хоче до себе поваги.

Кай-Ахім Шьонбах, командувач ВМС Німеччини:

Мої міністри запитували мене – "Кай, як ти думаєш, чого насправді хоче Росія"? Інтегрувати невелику частину української землі? Ні, це безглуздя. Як на мене, Путін тисне на нас, бо може це робити. Він знає, що розколює ЄС. Та насправді він хоче поваги.

Після того, як кадри цього виступу оприлюднили, командувач ВМС не протримався на посаді й доби. Зупинити шквал критики не змогли навіть публічні вибачення. Шьонбах подав у відставку, і міністр оборони Німеччини її одразу задовольнила.

Блискавичну відставку віцеадмірала взяли до уваги і привітали в Києві. Утім, українські дипломати заявили - цього замало. Мовляв, Німеччині слід кардинально змінити свій курс щодо України.

Йдеться передусім про постачання зброї. Офіційний Київ неодноразово просив про це Берлін, але отримував відмову. Чергове "ні" буквально кілька днів тому сказала міністр оборони Крістіне Ламбрехт. Німці готові допомогти … тільки польовим госпіталем.

Крістіне Ламбрехт, міністр оборони Німеччини в інтерв'ю виданню "Welt am Sonntag":

У лютому передамо польовий госпіталь, проведемо необхідне навчання, усе - за співфінансування Німеччини в розмірі 5 мільйонів 300 тисяч євро. Ми також поставили Україні апарати штучної вентиляції легень, лікуємо тяжко поранених українських солдатів у шпиталях Бундесверу. Ми підтримуємо Київ. І маємо зробити все можливе для деескалації. Постачання зброї наразі не буде помічним.

Немає чіткої позиції Берліна і щодо газогону "Північний потік-2". Німецькі урядовці постійно повторюють - можлива агресія Росії проти України матиме наслідки і для цього енергетичного проєкту. Утім, які саме - ніхто не конкретизує.