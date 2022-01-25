Депутати Верховної Ради стали до роботи після тривалих зимових канікул. Почали з питань державної безпеки - з огляду на ескалацію з боку Росії на українських кордонах. І навіть міністра оборони до парламенту запросили. Про перший робочий день обранців цьогоріч - нам готова розказати Анна Каменєва.

Резніков, міністр оборони України:

Факти, які фіксуються нашою розвідкою і факти, які фіксуються розвідками наших країн-партнерів - вони абсолютно співпадають. Але оцінки трошки різні. Якщо подивитися сьогодні на фактаж про кількість накопичення - він плюс-мінус збігається аналогічною концентрацією російських військ уздовж наших кордонів. Перед Великоднем минулого року - це 109 тисяч російських вояків уздовж всіє лінії наших з ними кордонів. І також адмінмежа Крим. Підстав вважати, що завтра буде вторгнення - не існує з точки зору військової.

Юлія Тимошенко, народний депутат, голова фракції "Батьківщина":