Аномальні снігопади частково паралізували Стамбул [ Редактировать ]
Аномальні снігопади частково паралізували Стамбул. Там тимчасово не працює аеропорт - найбільший в Європі. Попередньо, до сьомої вечора скасували всі рейси. Також закрили автовокзали, негода паралізувала громадський транспорт. Замело околиці Стамбула, деякі в'їзди до міста довелося перекрити. Усі тамтешні торговельні центри зачинилися раніше звичного графіка. Скорочений день також у державних установах і організаціях. За повідомленням синоптиків, хуртовини вируватимуть ще кілька днів.
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