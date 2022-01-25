На всей территории Киргизстана отключилось электричество. Об этом сообщили в министерстве энергетики страны. Проводятся работы по устранению неисправности.

В Казахстане и Узбекистане также произошли масштабные перебои с подачей электроэнергии. Сбой произошел на Объединенном энергетическом кольце Центральной Азии из-за "аварийного дисбаланса".

Из-за отключения электричества жители столицы Киргизстана Бишкека остались без холодной воды, регулирование дорожного движения в городе ведется в ручном режиме. На киргизском горнолыжном курорте Чункурчак туристы застряли на канатной дороге.

Без энергоснабжения остались многие регионы Узбекистана, включая столицу страны Ташкент. В городе остановились поезда метро, не работают светофоры, а мобильная связь появляется с перебоями.

Без света и частично без отопления и воды в Узбекистане остались также Гулистан, Карши, Самарканд, Бухара и Коканд. Аэропорты страны прекратили работу.

Сообщается об массовых отключениях потребителей в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях Казахстана, а также в крупнейшем городе страны Алматы. ​В Казахстане уже восстановлено до 50% электроснабжения.

Напомним, что во вторник, 25 января, Хмельницкая АЭС отключила первый энергоблок из-за срабатывания аварийной защиты.