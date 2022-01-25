В Казахстане, Узбекистане и Киргизии без света остались сотни тысяч людей [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
На всей территории Киргизстана отключилось электричество. Об этом сообщили в министерстве энергетики страны. Проводятся работы по устранению неисправности.
В Казахстане и Узбекистане также произошли масштабные перебои с подачей электроэнергии. Сбой произошел на Объединенном энергетическом кольце Центральной Азии из-за "аварийного дисбаланса".
Из-за отключения электричества жители столицы Киргизстана Бишкека остались без холодной воды, регулирование дорожного движения в городе ведется в ручном режиме. На киргизском горнолыжном курорте Чункурчак туристы застряли на канатной дороге.
Без энергоснабжения остались многие регионы Узбекистана, включая столицу страны Ташкент. В городе остановились поезда метро, не работают светофоры, а мобильная связь появляется с перебоями.
Без света и частично без отопления и воды в Узбекистане остались также Гулистан, Карши, Самарканд, Бухара и Коканд. Аэропорты страны прекратили работу.
Сообщается об массовых отключениях потребителей в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях Казахстана, а также в крупнейшем городе страны Алматы. В Казахстане уже восстановлено до 50% электроснабжения.
Напомним, что во вторник, 25 января, Хмельницкая АЭС отключила первый энергоблок из-за срабатывания аварийной защиты.
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