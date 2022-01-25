В Киеве проведут учебный запуск сирен оповещения [ Редактировать ]
В Киеве планируют провести учебный запуск сирен оповещения. Тем не менее точной даты власти не называют.
Глава департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук заявил:
Мы планируем проведение запуска системы оповещения по городу. Единственное - с руководством у нас еще не согласовано время, когда это можно будет сделать.
Как действовать в случае звучания сирены?
Сирена - это сигнал гражданской обороны, который называется "Внимание всем!".
Если вы услышали звучание сирены, необходимо включить любое новостное устройство и послушать или посмотреть информацию, которую будет давать оперативный дежурный.
В этом сообщении будет сказано, что произошло. Также будут даны указания, что нужно сделать: выходить из квартир в защитные сооружения или двигаться к пунктам сбора для проведения эвакуации.
Ранее мы писали о том, что в Израиле, в городе Кирьят-Шмона, прозвучали сирены воздушной тревоги. Из Ливана были выпущены три ракеты в направлении Голанских высот, что привело к срабатыванию ракетных сирен в Кирьят-Шмоне, Кфар-Гилади и Тель-Хай.
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