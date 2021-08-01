Израиль обвинил Иран в нападении на танкер [ Редактировать ]
Израиль считает Иран ответственным за нападение на нефтяной танкер Mercer Street вблизи Омана. В свою очередь, Иран свою причастность отрицает, а Британия уже заявила о готовящемся ответе на действия Тегерана.
Об этом сообщают Times of Israel и Министерство иностранных дел Британии.
В Израиле считают, что нападение на корабль совершили беспилотники-смертники. Летательные аппараты врезались в судно и взорвались. В результате нападения погибли два члена экипажа - граждане Британии и Румынии.
Судном Mercer Street владеет лондонская компания Zodiac Maritime, которой руководит израильский магнат.
Иран отрицает причастность к этому нападению на танкер. В Тегеране обвинения со стороны Израиля назвали "безосновательными".
В то же время в МИД Британии сообщили, что Лондон уже работает с международными партнерами над согласованным ответом на "эту неприемлемую атаку".
"Мы считаем, что это нападение было преднамеренным, целенаправленным и явным нарушением международного права Ираном... Иран должен прекратить такие нападения, и судам должны позволить ходить в соответствии с международным правом", - подчеркнули в британском министерстве.
Ранее сообщалось, что вблизи Шри-Ланки затонул танкер с химикатами. Специалисты опасаются последствий экологической катастрофы.
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