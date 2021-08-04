В среду, 4 августа, в Израиле, в городе Кирьят-Шмона, прозвучали сирены воздушной тревоги. Такую информацию опубликовали военные, сообщает "Армия обороны Израиля".

The Jerusalem Post пишет, что из Ливана были выпущены три ракеты в направлении Голанских высот, что привело к срабатыванию ракетных сирен в Кирьят-Шмоне, Кфар-Гилади и Тель-Хай.

Две ракеты упали недалеко от Кирьят-Шмона, а одна - на территории Ливана. Вскоре после этого открыли огонь из танков по месту, откуда были выпущены ракеты.

Жителям Кирьят-Шмона было приказано оставаться в убежищах до дальнейшего уведомления из-за опасений относительно ракетного обстрела, сообщило издание.

Ранее сообщалось, что вблизи Шри-Ланки затонул танкер с химикатами. Специалисты опасаются последствий экологической катастрофы.

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