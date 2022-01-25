Ученые выяснили, кому пить алкоголь опаснее всего [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Употребляющие алкоголь люди с недостаточным весом больше рискуют умереть, чем пьющие люди с весом избыточным. К такому выводу пришли ученые из Пенсильванского университета (США), результаты исследования которых опубликованы в журнале Drug and Alcohol Dependence.
Исследователи проанализировали данные о более чем 200 тысяч американцев в возрасте 35-85 лет. Разделив их на группы в зависимости от массы тела, ученые сравнили смертность между ними.
По сравнению с умеренно пьющими людьми с нормальным весом, пьющие американцы с избыточным весом рисковали умереть от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и других причин на 16% чаще.
У любителей посидеть за рюмкой с недостаточным весом (индекс массы тела менее 18,5) риски преждевременно скончаться повышались в 2,5 раза.
Мы ожидали увидеть связь между ожирением и смертностью, связанной с алкоголизмом, и были удивлены тем, что эта связь была особенно выражена у злоупотребляющих алкоголем людей с недостаточным весом.
Ученые пришли к мнению, что более высокий риск скончаться от употребления алкоголя обусловлен нехваткой питательных веществ или более выраженным токсическим действием алкоголя у людей с недостаточным весом.
Напомним, что с 1 января 2022 года в Украине выросли цены на алкоголь. "Подробности" писали о том, что и на сколько подорожало.
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